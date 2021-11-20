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ضبط شخص ووالدته بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم

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ضبط شخص ووالدته بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم ضبط شخص ووالدته بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم

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ضبطت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي، اليوم السبت، أحد الأشخاص ووالدته، لهما معلومات جنائية، متهمين بتكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرتهما على تعيينهم بوظائف بالشركات المختلفة، مقابل حصولهما على مبالغ مالية منهم عن طريق تحويلها حوالات بريدية على مكاتب البريد.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بأحد مكاتب البريد بمحافظة الإسكندرية، عقب صرفهما حوالتين من سيدتين بمبلغ مالي، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي.

بمواجهتهما، بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه وإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للإعلان عن وظائف شاغرة بتلك الصفحات وإيهام المواطنين بأن تلك الحوالات رسوم التقدم للوظائف وتم ضبط أكلاشية، وضبط الهاتف المحمول الذي يتم إدارة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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