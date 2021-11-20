تعرف على سبب تأجيل ندوة الخطيب في الأهلي

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تأجلت الندوة الخاصه بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، والمرشح على نفس المنصب في ‏الانتخابات المقرر لها يوم 26نوفمبر الجارى إلى السابعة مساء الأربعاء المقبل بمقر النادي ‏بالجزيرة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.‏

وأبلغ الخطيب، الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي، بتأجيل ندوته الثالثة التي كان مقررًا عقدها في ‏السابعة مساء غد الاحد، إلى السابعه مساء الأربعاء المقبل بسبب سوء حالة الطقس.‏

ويتحدث الخطيب خلال الندوة عن المحاور الرئيسية التي يتركز عليها البرنامج الانتخابي ‏والذي يتضمن العديد من المفاجآت ويسعي لإحداث نقلة تنموية هائلة في النادي على الصعيد ‏الاقتصادي والخدمي والإداري والرياضي والاستثماري، وفقا للرؤية الاستراتيجية الشاملة ‏التي وضعها الخطيب للنادي الأهلى خلال المرحلة المقبلة بهدف تحقيق طموحات أعضاء ‏النادى وجماهيره ‏

وشهدت ندوتا الخطيب في فرع الشيخ زايد وفرع مدينة نصر نجاحا كبيرا وتفاعلا منقطع ‏النظير من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين اشادوا بالإنجازات والنجاحات التي تحققت ‏خلال السنوات الأربع الماضية، بالاضافة إلى الطفرة الإنشائية الكبيرة ووصول ميزانية ‏النادي إلى أرقام غير مسبوقة وتحقيق فرق النادي لمعظم البطولات التي شاركت بها، ‏وحصول فريق الكرة على لقبين لدوري ابطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية بخلاف ‏الفوز بالدوري والكأس والسوبر المصري والسوبر الأفريقي