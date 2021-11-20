تعرف على سبب تأجيل ندوة الخطيب في الأهلي

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تأجلت الندوة الخاصه بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقرر لها يوم 26نوفمبر الجارى إلى السابعة مساء الأربعاء المقبل بمقر النادي بالجزيرة، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.
وأبلغ الخطيب، الإدارة التنفيذية بالنادي الأهلي، بتأجيل ندوته الثالثة التي كان مقررًا عقدها في السابعة مساء غد الاحد، إلى السابعه مساء الأربعاء المقبل بسبب سوء حالة الطقس.
ويتحدث الخطيب خلال الندوة عن المحاور الرئيسية التي يتركز عليها البرنامج الانتخابي والذي يتضمن العديد من المفاجآت ويسعي لإحداث نقلة تنموية هائلة في النادي على الصعيد الاقتصادي والخدمي والإداري والرياضي والاستثماري، وفقا للرؤية الاستراتيجية الشاملة التي وضعها الخطيب للنادي الأهلى خلال المرحلة المقبلة بهدف تحقيق طموحات أعضاء النادى وجماهيره
وشهدت ندوتا الخطيب في فرع الشيخ زايد وفرع مدينة نصر نجاحا كبيرا وتفاعلا منقطع النظير من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين اشادوا بالإنجازات والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية، بالاضافة إلى الطفرة الإنشائية الكبيرة ووصول ميزانية النادي إلى أرقام غير مسبوقة وتحقيق فرق النادي لمعظم البطولات التي شاركت بها، وحصول فريق الكرة على لقبين لدوري ابطال أفريقيا وبرونزية كأس العالم للأندية بخلاف الفوز بالدوري والكأس والسوبر المصري والسوبر الأفريقي