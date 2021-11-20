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أعادت فيراري مفهوم تصاميمها الكلاسيكية مرة أخرى للعالم الحديث من خلال سيارة "دايتونا"، التي ظهرت لأول مرة خلال سباق فيراري فينالي مونديالي 2021 ، في حلبة موجيلو.

وبحسب motor 1، تتميز "دايتونا" بتصميم فريد تمامًا، وهو من أكثر طرازات فيراري كفاءة من حيث الديناميكية الهوائية، بمحرك أكثر قوة.

بالإضافة إلى الديناميكا الهوائية، والتبريد من المكونات الحيوية لتصميم السيارة، وصندوق هواء كبير بالأبواب يوجه الهواء إلى المشعات الجانبية،

ما أدى إلى تصميم مميز.

ويعد الجزء الخلفي، من أكثر التصميمات اللافتة، حيث تمتلك فيراري مجموعة من القضبان العمودية الممتدة عبرها، كما تتكون المصابيح الخلفية من قضبان أفقية تتواجد أسفل الجناح مباشرة.

بينما أثر التصميم الخارجي بشكل كبير على التصميم الداخلي ، حيث غلفت الكابينة بزجاج أمامي ملفوف، ودمجت المقاعد في الهيكل مع صندوق دواسة قابل للتعديل.

فيما عملت فيراري على تقليل وزن المحرك، والقصور الذاتي، بالإضافة إلى قضبان من التيتانيوم، و عمود مرفقي أخف بنسبة 3%، ومحرك V12، بسعة 6.5 لتر مستوحى من 812 Competizione.

وينتج المحرك 9600 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 697 نيوتن، 828 حصانًا (617 كيلو وات) ، وعلبة تروس بسبع سرعات، ما يجعله اقوى محرك صنعته فيراري على الإطلاق.

كما يمكن أن تصل السيارة إلى 100 كيلومتر في الساعة، في 2.86 ثانية، بينما تحتاج إلى 7.4 ثانية فقط لتصل إلى 200 كيلومتر في ساعة.