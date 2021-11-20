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الأسباب الحقيقية وراء استبعاد كهربا من قائمة الأهلي

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الأسباب الحقيقية وراء استبعاد كهربا من قائمة الأهلي الأسباب الحقيقية وراء استبعاد كهربا من قائمة الأهلي

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كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن الأسباب الحقيقية وراء استبعاد محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من قائمة الفريق في المباريات الماضية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة: «لا أساس من الصحة لما تردد فى الساعات الماضية عن وجود خلافات بين الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر وكهربا، مؤكدًا أن كل ما تردد فى هذا الشأن غير صحيح».

وأوضح: «استبعاد كهربا من المباريات الماضية كان لأسباب فنية، حيث تحفظ المدير الفنى على اللياقة البدنية للاعب، بالإضافة إلى عدم قيامه بالأدوار الدفاعية خلال المباريات».

وتابع: «موسيمانى طلب من كهربا التركيز فى التدريبات، مؤكدًا له أنه سيكون له دور مع الفريق فى المباريات المقبلة».

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها بعد غدٍ الاثنين، على غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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