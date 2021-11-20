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عمر كمال يهاجم مطربي المهرجانات والراب: «الشتايم في الأغاني بقت علني.. ولازم يتمنعوا»

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عمر كمال يهاجم مطربي المهرجانات والراب: «الشتايم في الأغاني بقت علني.. ولازم يتمنعوا» عمر كمال يهاجم مطربي المهرجانات والراب: «الشتايم في الأغاني بقت علني.. ولازم يتمنعوا»

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طرح الفنان عمر كمال، حلا لأزمة نقابة المهن الموسيقية مع مطربي المهرجانات.

وقال كمال، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبدالفتاح، مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، «أنا أولا نص أعمالي أغاني ونصها مهرجانات، وأنا عندي حل للخناقة دي كلها، قرار الأستاذ هاني شاكر فيه جزء كبير صح وأنا معاه قلبا وقالبا، لأنه بجد في ناس بتوع مهرجانات بيقولوا كلام مينفعش يتقال خالص، وأنا كعمر بتأذي منه، والفئة دي فعلا لازم تتمنع، أنا بقول ده إزاي يتقال، لأنها شتايم علني وعيني عينك، النوع ده لازم يتمنع».

أضاف: «لكن في نفس الوقت نقابتنا المحترمة بجد أجازت الراب، ومنحت الراب مساحة كبيرة جدا على المسارح وشرعية، وما شاء الله برضو بيعموا بلاوي أكتر من المهرجانات وشغالين، أغاني كتير جدا ليهم فيها خناقات برضو وشتائم وقلة أدب، ومع ذلك النقابة اعترفت به وعملتله شعبة، طيب ما إحنا نعمل شعبة مهرجانات ببساطة».

تابع: «زي ما عمر كمال راح النقابة ومضى إقرار أنه أي أغنية هينزلها هتُجاز من الرقابة، ده يتعمم ونعمل شعبة للمهرجانات، لكن موضوع الأصوات ما هو برضو بتوع الراب مش أصوات، بتاع الراب مش بيدخل يمتحن في الأطلال وعمر الخيام يعني، ما هو بيدخل يغني راب، يبقى بتاع الراب يدخل يغني راب، وبتاع المهرجانات يدخل يغني مهرجانات، خلوا المهرجانات فن زي الراب».

المصرى اليوم

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