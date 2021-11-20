محمد صلاح يعزز صدارة ترتيب جدول هدافي الدوري الإنجليزي .. وماني في الوصافة

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عزز الدولي المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول صدارته لترتيب جدول هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج بعدما سجل هدفا في فوز ليفربول على أرسنال.

وحقق فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح فوزًا كبيرًا على حساب نظيره أرسنال بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 20-11-2021 ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

تبادل الفريقين أحداث الشوط الأول حتى تمكن ساديو ماني من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 39 لينتهي الشوط بتقدم ليفربول 1-0.

وفي الشوط الثاني تسيد ليفربول مجريات اللعب تماما وسجل جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 52، ووضع محمد صلاح بصمته خلال اللقاء بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 73، قبل أن يختتم البديل تاكومي مينامينو مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 77، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 4-0.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثاني خلف تشيلسي 29 نقطة، بينما تجمد رصيد أرسنال عند النقطة 20 في المركز الخامس.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي إلى الهدف الحادي عشر ليواصل تربعه على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

كما احتل السنغالي ساديو ماني وصافة الترتيب بعدما سجل اليوم هدفه السابع.

1- محمد صلاح - ليفربول - مصر - 11 هدف.

2- ساديو ماني - ليفربول - السنغال - 7 أهداف.

3- جيمي فاردي - ليستر سيتي - إنجلترا - 7 أهداف.

4- مايكل انطونيو - وست هام - جامايكا - 6 أهداف.

5- ماكسويل كورنيت - بيرنلي - كوت ديفوار - 5 أهداف.

6- رافينيا - ليدز يونايتد - البرازيل - 5 أهداف.

7- اسماعيلا سار - واتفورد - السنغال - 5 أهداف.

8- ديوجو جوتا - ليفربول - البرتغال - 5 أهداف.

9- بيير ايمريك اوبامينج - أرسنال - الجابون - 4 أهداف.

10- روبيرتو فيرمينو - ليفربول - أرسنال - 4 أهداف.

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ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة ليفربول ضد أرسنال ومباريات اليوم السبت 20-11-2021 اضغط هنــــــا

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