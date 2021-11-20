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استشاري: الدولة تمضي قدما نحو بناء الرقمية

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استشاري: الدولة تمضي قدما نحو بناء مصر الرقمية استشاري: الدولة تمضي قدما نحو بناء الرقمية

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أعرب الدكتور عبدالرحمن خليل، استشاري تطوير الأعمال، عن اندهاشة من تأخر شركات القطاع الخاص في عملية التحول الرقمي، موضحا أن الدولة المصرية تمضى قدماً في توجهها الاستراتيجي نحو بناء الرقمية، حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقمياً.

أضاف «القاضي»، خلال تصريحات لـ قناة «الحدث اليوم»، أن هناك بعض الشركات للقطاع الخاص اتخذت بعض الخطوات للتحول الرقمي، مما احدثت فارق في المنافسة مع الشركات الاخرى التي ما زالت مكانها لم تتحرك في التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الشركات التي قامت ببعض الخطوات من خلال تأهيل فريقها ودربت الكوادر الخاصة بها على التحول الرقمي والرقمنة ظهر في المنافسة وسيظهر أكثر الفارق مع الشركات الأخرى الفترة القادمة.

وتابع: «مراحل التحول الرقمي مكلفة ولكن عندما تؤتي ثمارها من التحول الرقمي والاستثمار سيظهر أن التكلفة على التحول الرقمي والعائد منه بسيط للغاية، خاصة وان استراتيجية مصر الرقمية تشمل ثلاثة محاور رئيسية، وهي رعاية الإبداع، وبناء القدرات الرقمية، والتحول الرقمي؛ فيما ترتكز على ثلاث قواعد وهى بنية تحتية كفء وريادة دولية وسياج تشريعي وحوكمي.

المصرى اليوم

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