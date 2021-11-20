أخبار عاجلة

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي -
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون» -
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد -
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا -
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو) -
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر -
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل -
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة -
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة -
رشوان توفيق : «حلمت بوفاة دلال عبد العزيز قبل 4 سنوات.. وكانت لابسة أخضر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. تشققات وحفر بطرق فرعية أسفل "كوبري المعيصم"

Print
مطالبات بإعادة تأهيلها حفاظًا على السلامة العامة

شاهد.. تشققات وحفر بطرق فرعية أسفل

يعد مشروع تقاطع المعيصم مع جبل النور من المشروعات المتعثرة في العاصمة المقدسة، والتي لا تزال الصبات الخرسانية التي تقع على أطرافه وجنباته تشكل تشوهًا بصريًا امتد لسنوات عديدة لم تخل طرقاته من بعض الأضرار والتكسرات التي أضرت بالمركبات.

"سبق" وثقت جانبًا من تلك التشققات في الطريق الواقع تحت كوبري المعيصم، والذي لا يخلو من ارتفاعات وانخفاضات على امتداده، وبمساريه الذهاب والإياب.

وطالب مرتادو الطريق من الجهات ذات العلاقة بإعادة ترميم الحفر والانجرافات الواقعة في الطريق نتيجة تآكل التربة تحته بسبب الأمطار؛ حفاظًا على السلامة العامة.

شاهد.. تشققات وحفر بطرق فرعية أسفل

شاهد.. تشققات وحفر بطرق فرعية أسفل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار