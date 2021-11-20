استشاري: عمليات تكميم المعدة أو تحويل المسار لا تتعدى ساعة بدون ألم

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كشف الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، عن تفاصيل إجراء عملية تكميم المعدة لمرضى السمنة أو تحويل المسار من أجل فقدان الوزن بفعالية وأمان، مشيرا إلى أن تحويل المسار من العمليات القوية في إنقاص الوزن وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكر والتخلص من مشاكل السمنة والكوليسترول المرتفع«.

وأضاف «صبري»، خلال لقائه مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج «البيه والهانم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت، أن عمليات تكميم المعدة من العمليات التي تجرى بالمنظار، ووقت العملية لا يتعدى نصف ساعة وفي بعض الأوزان الضخمة يصل لساعة، وبدون أي شعور بألم، مشيرا إلى أن عمليات جراحات السمنة مثل تكميم المعدة وتحويل المسار آمنة ولا تحتاج إلى وقت كبير وفعالة لإنقاص الوزن.

وتابع: «نثبت طبقة الدهون على المعدة بخيوط ويتم تقويتها وتزيد كفاءة المعدة وتقلل النزيف والتواء المعدة، وعملية تحويل المسار فعالة لإنقاص الوزن”، مشيرا إلى أن الجانب التجميلي مهم في جراحات السمنة، حيث أن عمليات السمنة بسيطة وتتم لإصلاح العمليات التي تمت للمرضى من قبل ولم يصلوا إلى الوزن المناسب.