تكريم مدير إدارة الشؤون القانونية بجمارك تفتيش الركاب مطار القاهرة لحصوله على درجة الدكتوراة

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كرم الشحات غتورى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، الدكتور عادل عبدالشافى أحمد، مدير إدارة الشؤون القانونية بجمارك تفتيش الركاب مطار القاهرة الدولى لحصوله على درجة الدكتوراه في الحقوق عن رسالة موضوعها ( الأصول التاريخية والفلسفية لمبدأ الفصل بين السلطات- دراسة مقارنة بالنظم السياسية المعاصرة والإسلام السياسي ) من كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا.

وتقدم غتورى بالتهنئة للدكتور عادل عبدالشافى أحمد مدير إدارة الشؤن القانونية بجمارك تفتيش الركاب مطار القاهرة الدولى مؤكدا سعادته لحصول مسؤول الجمارك على درجة الدكتوراه .

واكد رئيس مصلحة الجمارك تشجيعه ودعمه وتقديره لجميع العاملين الذين يحاولون الإرتقاء بمستواهم ودرجتهم العلمية وإمكانياتهم بما يسهم في تنمية وتحسين قدرات ومهارات العاملين ويؤدى لتطوير وتحسين الآداء بمنظومة العمل بمصلحة الجمارك .

من جانبه اهدى عبدالشافى نسخة من الرسالة العلمية الخاصة بالدكتوراه للشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك معربا عن شكره العميق وتقديره لدعمه ومساندته له أثناء مشواره العلمى والذى توج بحصوله على هذه الدرجة العلمية.

وأشرف على الرسالة الأستاذ الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور أنس جعفر أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة بنى سويف ومحافظ بني سويف الأسبق والأستاذ الدكتور طه عوض غازى أستاذ فلسفة القانون وتاريخه كلية الحقوق جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور السيد عبدالحميد فوده أستاذ فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق جامعة بنها.