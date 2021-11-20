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الإسماعيلي يسعى لتجهيز مدافعه لمواجهة المقاولون العرب

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الإسماعيلي يسعى لتجهيز مدافعه لمواجهة المقاولون العرب الإسماعيلي يسعى لتجهيز مدافعه لمواجهة المقاولون العرب

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يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة الدكتور مجدي الباز، لتجهيز التونسي مروان الصحراوي، مدافع الفريق لمباراة المقاولون العرب المقبلة.

ويبذل الجهاز الطبي للإسماعيلي، جهودًا مكثفة من أجل تجهيز «الصحراوي»، لمواجهة المقاولون العرب، في ظل معاناته من الاصابة في بشد في العضلة الخلفية وهو ما أبعده عن الفريق خلال مواجهة الماضية، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

ويلتقي الاسماعيلي مع المقاولون العرب، الثلاثاء المقبل، على عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن الدراويش يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري بدون رصيد من النقاط، بعد تعرضه للخسارة أمام الأهلي برباعية نظيفة وسيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف والبنك الأهلي بهدف نظيف والزمالك بهدفين نظيفين.

المصرى اليوم

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