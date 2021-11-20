جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل وإبر التريكو

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم ٣ بمطار القاهرة الدولي برئاسة رفعت صدقي مدير الإدارة بالإنابة من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات التجميل وإبر التريكو بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم ٧٣٦ القادمة من اسطنبول اشتبه أشرف عبدالحميد مأمور اللجنة في الراكب ع.ع.م مصري الجنسية ويحمل معه ٢ حقيبة و٢ كيس بلاستيك .

وبسؤاله عما اذا كان يحمل معه آية أشياء أو بضائع يرغب في الافصاح عنها أجاب بالنفي .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة (x-ray) بمعرفة مأمور الفحص أحمد جبر المكلف على الجهاز فتلاحظ ظهور أجسام ذات كثافات مختلفة.

وتم تشكيل لجنة من أمير مطر والمشرف على الخط الاخضر وأحمد مدين مأمور الجمرك لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتياً فتبين وجود ١١٩٨ قطعة من أدوات التجميل وإبر التريكو مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر رفعت صدقي مدير الإدارة بالإنابة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٥ وتحريز المظبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.