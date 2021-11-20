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محافظ الجيزة: «غدًا يوم عمل عادي بجميع المصالح الحكومية»

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محافظ الجيزة: «غدًا يوم عمل عادي بجميع المصالح الحكومية» محافظ الجيزة: «غدًا يوم عمل عادي بجميع المصالح الحكومية»

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قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة تعرضت لموجة من تقلبات الطقس عصر اليوم وتراوحت كثافة الأمطار ما بين المتوسطة والخفيفة، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة التنفيذية اتخذت الاستعدادات الكافية منذ مساء أمس.

وأضاف «راشد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «ON أنه منذ منتصف الليل كان هناك انتشارا مكثف لمعدات المحافظة في مدن وقرى وإحياء الجيزة، مؤكدا أن الأجهزة المعنية قامت بدورها على أكمل وجه.

وتوقع محافظ الجيزة أنه في غضون ساعتين تنتهي عمليات تصريف المياه المتراكمة في الشوارع جراء الأمطار مالم تسقط أمطار أخرى خلال الساعات القادمة، منوها بأن حركة المرور تسير بانتظام ولديهم تنسيق كامل بين أجهزة المحافظة سواء شركة المياه والشرب والحماية المدنية بالداخلية وأجهزة المحافظة في المدن والقرى والذين تواجدوا على الأرض منذ منتصف ليل البارحة.

وتابع محافظ الجيزة أن المحافظة تتعاون بشكل وثيق مع هيئة الأرصاد الجوية لحظة بلحظة حتى تتلقي إشارة عبور موجة الطقس السيء وأن الأمور عادت لمجاريها.

وحول تعطيل الدراسة قال المحافظ: «علقنا الدراسة تحسبًا لسقوط الأمطار خاصة أن هناك طلبة يتنقلون عبر الطرق بالأخص في وجود مدارس خارج الكتلة السكنية، وحفاظًا على أولادنا المتنقلين عبر المطار خشية تجدد سقوط الامطار أو نشوء تجمعات مائية».

وبين أن تعطيل المدارس لا يعني تعطيل المصالح الحكومية بالمحافظة غدًا، مضيفا: «موجودة ويوم عمل عادي لكن تعطيل الدراسة يستهدف الأطفال الصغار حتى لا يتعرضوا لمشقة أثناء ذهابهم أو عودتهم من المدارس».

المصرى اليوم

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