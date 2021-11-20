أمير المصري يفوز بجائزة أفضل ممثل في حفل جوائز بافتا عن limbo

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

فاز الفنان المصري العالمي أمير المصري بجائزة أفضل ممثل في جوائز البافتا اسكتلندا- BAFTA Awards، Scotland وذلك عن دوره في فيلم«Limbo»، كما حصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم روائي طويل، ونال مخرجه بن شاروك على جائز أفضل مخرج.

وعبر أمير عن سعادته في فيديو عرضه الحفل عقب إعلان الجائزة، وقال أمير: «شكرًا لعائلتي، أبي وأمي وفريق عمل وطاقم الفيلم خلف وأمام الكاميرا، للعمل في ظروف صعبة، لإنتاج هذا الفيلم الرائع» وتابع شكره للمخرج قائلًا «أشكر المخرج بن شاروك على على قيادته وصداقته وعلى خوض هذه الرحلة الممتعة معًا».

وكان أمير المصري قد أعلن مؤخرًا عن مشاركته كعضو لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمقرر إقامتها في الفترة ما بين 26 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر المقبل، كما ينتظر إطلاق فيلمه السينمائي «ريتسا»، والذي يعوض به إلى قاعات السينما العربية، ويعود من خلال«حكاية النظارة البيضاء» بمسلسل «نصيبي وقسمتك» والذي سيُعرض قريبًا بدايةً من 27 نوفمبر المقبل.

وتعتبر تلك المشاركة الثالثة لأمير المصري في مهرجان القاهرة، حيث شارك من قبل بفيلم Daniel، وحصل فيلمه البريطاني Limbo في الدورة الماضية على جائزة الهرم الذهبي وهي أرفع وأعلى جوائز المهرجان وأيضًا جائزة المساهمة الفنية المتميزة، وجائزة الاتحاد الدولي للنقاد «فيبريسي- FIPRESCI، كما ترشح لجائزة أفضل ممثل من قِبل جوائز السينما المستقلة البريطانية، وضمته مجلة Screen Daily ضمن قائمة Stars of Tomorrow لعام 2021.