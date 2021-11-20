جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتى تهريب كمية من الخيوط الجراحية الطبية ومستلزماتها

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تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك الركاب من ضبط محاولتى تهريب كمية من الخيوط الجراحية الطبية ومستلزماتها بالمخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الأردنية القادمة من عمان استوقف وليد أحمد صبري رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر راكبين مصريين أثناء محاولتهما الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم سؤالهما عما إذا كانا يحملان معهما أية أشياء ممنوعة أوتستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجابا بالنفى .

وقام أحمد محمود البسيوني مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف أحمد محمد عبد الواحد ومحمد جمال مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكبين فتبين وجود ١٤٤ عبوة وكيس بداخلهم خيوط جراحية طبية ومستلزماتها أسفل قاع سحري داخل حقيبة الراكب الأول و ٢٢٥ عبوة وكيس بداخلهم خيوط جراحية طيبة ومستلزماتها أسفل قاع سحري داخل حقيبة الراكب الثاني وبنفس الطريقة .

قرر أسامه دياب مدير إدارة الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي ضد الراكبين رقمى 147 و 148 لسنة 2021 ، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكبين للنيابة المختصة للتحقيق

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى