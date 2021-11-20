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جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية

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جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية

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تمكنت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد أحمد حسام الدين بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي إلتزام برئاسة محمود بخيت قسم البحث الجنائي بميناء بورسعيد من ضبط محاولة تهريب كمية من السجائر والشيش الإلكترونية ومستلزماتها والأجهزة الطبية والعدسات اللاصقةبالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

فبناءا على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي إلتزام برئاسة محمود بخيت قسم البحث الجنائي بالإشتباه فى وجود اصناف مخالفة ضمن مشمول 2 بوليصة رقمى ( KW10111634 -KW10111634) حاوية رقم ( CMAU6459347) بعدد 152طرد أمتعة شخصية بوزن 2.5 طن واردة من الكويت .

وتم استصدار إذن النيابة وتشكيل لجنة للكشف والمعاينة من هيثم محمد مأمور الحركة وحسن خليل رئيس قسم مكافحة التهرب الجمركي تحت إشراف أشرف البلاسى مدير الحركة وسعيد الديدامونى مدير إدارة التحريات بمكافحة التهرب الجمركي فتبين وجود 17628 سيجارة وشيشة إلكترونية و15جهاز طبى و160 زوج عدسات لاصقة و 1300 مخبأة داخل أجهزة التكييف وطرود الرسالة بطريقة يصعب الوصول إليها .

قرر محمد أحمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفى مستشار رئيس مصلحة الجمارك وعبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.

المصرى اليوم

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