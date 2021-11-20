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بونوتشي يسجل ركلتي جزاء لـ يوفنتوس ويذيق لاتسيو أول هزيمة على أرضه

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بونوتشي يسجل ركلتي جزاء لـ يوفنتوس ويذيق لاتسيو أول هزيمة على أرضه بونوتشي يسجل ركلتي جزاء لـ يوفنتوس ويذيق لاتسيو أول هزيمة على أرضه

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سجل ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس هدفين من ركلتي جزاء، بواقع واحدة في كل شوط، خلال الفوز 2- صفر على لاتسيو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت 20-11-2021 ليتقدم الفائز إلى المركز السادس.

وأنهى يوفنتوس سلسلة من 19 مباراة متتالية للاتسيو على أرضه دون خسارة.

ونفذ مدافع إيطاليا ركلة الجزاء في الشوط الأول بعد خطأ من دانيلو كاتالدي لاعب لاتسيو ضد المهاجم ألفارو موراتا، وعقب متابعة اللقطة في شاشة جانبية بالملعب بمساعدة حكم الفيديو.

وارتكب بيبي رينا حارس لاتسيو خطأ ضد فيدريكو كييزا قبل سبع دقائق من النهاية، ونفذ بونوتشي الركلة الثانية بنجاح أيضا.

وسيطر لاتسيو على الكرة لكنه لم يهدد مرمى يوفنتوس وتأثر بغياب الهداف تشيرو إيموبيلي بسبب الإصابة ليخسر لأول مرة على أرضه في كل المسابقات منذ هزيمته 4-1 أمام بايرن ميونيخ في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا في فبراير الماضي.

وأصبح رصيد يوفنتوس 21 نقطة، وهو نفس رصيد لاتسيو خامس الترتيب، لكنه يتأخر بفارق الأهداف.

المصرى اليوم

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