خبير: عودة أعضاء العموم البريطانى للعمل كمستشارين لحكام أجانب بالأجر واردة رغم الغضب

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أوضح سمير تكلا، الخبير بالشأن النيابى ببريطانيا، مؤسس والأمين العام للمجموعة البريطانية المصرية، أن اكتشاف قيام أعضاء في البرلمان البريطانى بالعمل كمستشار ين لحكومات أجنبية، بمبالغ كبيرة، قضية هزت الشارع السياسي في إنجلترا، معتبرا أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أخطأ حين دافع في البداية عن العضو الذي تم اكتشاف قيامه بذلك أخيرا، وأخذ يلتمس أعذارا له، لكنه، أي جونسون أعلن لاحقا أنه أخطأ بالفعل، ويتحمل المسؤولية.

وأضاف تكلا في تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن جونسون يتصرف كأنه حامى حمى أعضاء حزبه، وهذه ليست أول مرة، لكن السياسة فيها أصول يجب ألا تمس، فقضية مثل تلك جزاؤها الفصل من البرلمان وقد حدث بالفعل وانتهى الرجل سياسيا تماما، ولم يكن مقبولا من الرأى العام أو مجلس العموم أن يدافع جونسون فيها عن المخطئ، والطريف أن أول من أذاعها، جريدة الديلى ميل التي تدافع عن المحافظين دائما وقراؤها عموما من أعضاء الحزب ومشجعيه.

وقال تكلا إنه بعد الغضب في الشارع والبر لمان، كان لابد من مناقشة الموضوع بعمق في المجلس وخلال المناقشة، تم اكتشاف وجود ثغرات في القانون الذي ينظم عمل النواب كمستشار ين باجر لحكومات أجنبية، غالبا، ولشركات في حالات نادرة، وفى الحالتين يجب تسجيل ذلك والافصاح عنه عند اللزوم خلال الجلسات، كما تقتضى التقاليد في مجلس العموم، وبعد الاكتشاف تم تشكيل لجنة لتعديل القانون بما يجعل الأمر أكثر إحكاما، وفى كل الحالات، يقول تكلا، قد تظل هناك مساحة للسماح لبعض الأعضاء، بالعمل كمستشارين، لأنهم يفيدون إنجلترا ومصالحها العليا حسب قول جونسون نفسه.

وزاد تكلا أن مثل هذا العمل شائع عموما في بلاد كثيرة، لكنه منظم بشكل دقيق في إنجلترا، فكل عضو يتم الإذن له بذلك عليه أن يسجل تفاصيل كاملة عن رحلته إلى الدولة التي يعمل مستشارا لحاكمها أو لمسؤول كبير فيها، تشمل كل التكاليف وكيف تمت تغطيتها والمكافآت التي يحصل عليها، وعدم التسجيل جريمة، عقابها الفصل من البرلمان، والتسجيل غير السليم أيضا له نفس العقوبة، ولذلك فالانحرافات نادرة والعضو نفسه يخشى الرأى العام والصحافة والفضيحة، وهذا يبين في النهاية قيمة الممارسة الديمقراطية الفعالة والمتجذرة.

أوضح أن المجموعة البريطانية المصرية تضم حاليا ٦٣ عضوا، بالبرلمان ومجلس اللوردات. قائلا إننا أيضا كأعضاء مجموعة ملزمون بتسجيل كل تحركاتنا، فإذا قررنا زيارة مصر مثلا لابد أولا أن نحصل على إذن، وبعد العودة يسجل كل عضو كامل التفاصيل المالية والتنظيمية للرحلة.