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أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن معدلات إصابات الاطفال بفيروس كورونا لم تشهد أي ارتفاع مع الموجات المتكررة منذ بداية الجائحة، موضحا أن هناك أطفال أصيب بالفيروس ولكن المعدلات لم ترتفع خاصة وأن هذه الفئة هم الأكثر قوة في التعامل مع المرض وتأثيره ضعيف عليهم ويمر دون أن يترك أثار شديدة.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الخوف في إصابة الأطفال لن ينحصر في التأثير على صحتهم لكن في أنه ناقل للعدوى ويؤثر على كبار السن، قائلا: «لم تسجل وزارة الصحة أي حالة وفاة لطفل مصاب بالكورونا فقط ولكن في أطفال كان عندهم عيوب خلقية وأصيبوا بالمرض ولكن لم يموتوا بسبب المرض».

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن أصغر سن معتمد للحصول على لقاح كورونا في مصر هو سن الـ15، واللقاح المعتمد لهذه الحالة هو فايرز، وباقي اللقاحات ما زالت في مرحلة البحث والدراسة ولكن ما يعمل به هو اللقاح الذي أجيز لهذه المرحلة من الطفولة من قبل الهيئات الدولية وهو لقاح فايرز.