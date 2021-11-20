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هل غادر أبوجبل جروب واتساب الفريق تمهيدا لرحيله عن ؟ الحارس يجيب

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هل غادر أبوجبل جروب واتساب الفريق تمهيدا لرحيله عن الزمالك؟ الحارس يجيب هل غادر أبوجبل جروب واتساب الفريق تمهيدا لرحيله عن ؟ الحارس يجيب

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أكد محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول مغادرته جروب الفريق عبر تطبيق «واتس آب»، موضحا أنه ملتزم مع الفريق وتواجد في تدريب اليوم بصورة طبيعية، موضحا أن ما يتردد بشأن هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف أبوجبل في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه يتواجد حاليا في معسكر الفريق استعدادا لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها مساء يوم الإثنين المقبل في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشدد حارس الزمالك على أنه لم يعترض على قرارات الجهاز الفني بشأن عدم مشاركته في مباراة الإسماعيلي الأخيرة في الجولة الرابعة للدوري، موضحا أن يحترم قرارات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض، ويبذل قصارى جهده في التدريبات خلال الفترة الحالية.

واختتم اللاعب تصريحاته بأنه مستمر مع الزمالك وملتزم بتجديد عقده وفقا لظروف النادي.

المصرى اليوم

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