معين الشعباني يلغي مران المصري لسوء الأحوال الجوية

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قرر التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، إلغاء مران الفريق الذي كان مقررًا له مساء السبت، على الملعب الفرعي، لاستاد برج العرب، بسبب سوء الأحوال الجوية.

واكتفى المدير الفني للفريق البورسعيدي، بخوض اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة بيراميدز، لمران قوي بصالة الجيمانزيوم، فيما خضع اللاعبين الذين شاركوا في المباراة لجلسات التأهيل والاستشفاء لإزالة أية أثار للارهاق بعد خوض مباراة الأمس.

وكان المصري تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

يُذكر أن المصري يستعد لخوض مباراة الجونة، المقرر لها بعد غدٍ الإثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط، جمعها من 4 تعادلات أمام غزل المحلة وفيوتشر وسموحة وبيراميدز.