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واصل سعر الذهب اليوم، مساء السبت، 20 نوفمبر 2021، استقراره عند الأسعار التي حققها، مساء الجمعة، بسبب اغلاق البورصة العالمية بعدما وصلت الأسعار لأدنى مستوى في اسبوع، بسبب ارتفاع الدولار.

وشهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، مساء السبت، حالة من الاستقرار المؤقت بعد انخفاضها بنحو من 4 إلى 6 جنيهات دفعة واحدة ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر 808 جنيها.

وكان سعر الذهب شهد حالة من التذبذب طوال الاسبوع الماضى، وخسر سعر الذهب عالميًا مايزيد عن 16 دولارا في الأوقية في ختام التعاملات يوم الجمعة الماضية .

وتحرص «المصرى اليوم» على تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار تلبيتها لرغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر، مساء السبت، 923 جنيها وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، مساء السبت، 808 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر خاصة في الوجهين البحرى والقبلى.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، مساء السبت، 693 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

يتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، مساء السبت، ما بين 6464 جنيها.

وتحدد شعبة الذهب في مصر الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

وكانت أسعار الذهب عالميا، تراجعت إلى أدنى مستوى في اسبوه متأثرة بارتفاع الدولار والذى تربع بقوة على أعلى مستوى له منذ 16 شهرا، بالتزامن مع حديث عضو محلس الإحتياطى الاتحادى الأمريكى كريستوفر وولر إلى تقليص الدعم الاقتصادى والاسراع في رفع الفائدة وخفض مشتريات السندات .

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.6%، وفى العقود الآجلة انخفض بنسبة 0.5% وأغلق الذهب عند 1846.02 دولار للأوقية .

أغلقت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، مساء الجمعة، عند أسعار منخفضة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 815.17 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 931.63 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 698.72 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،846.02$ .

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