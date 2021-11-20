أخبار عاجلة

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي -
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون» -
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد -
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا -
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو) -
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر -
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل -
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة -
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة -
رشوان توفيق : «حلمت بوفاة دلال عبد العزيز قبل 4 سنوات.. وكانت لابسة أخضر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أدنى مستوى فى أسبوع.. اليوم فى وعالميا مساء السبت 20-11-2021

Print
أدنى مستوى فى أسبوع.. سعر الذهب اليوم فى مصر وعالميا مساء السبت 20-11-2021 أدنى مستوى فى أسبوع.. اليوم فى وعالميا مساء السبت 20-11-2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل سعر الذهب اليوم، مساء السبت، 20 نوفمبر 2021، استقراره عند الأسعار التي حققها، مساء الجمعة، بسبب اغلاق البورصة العالمية بعدما وصلت الأسعار لأدنى مستوى في اسبوع، بسبب ارتفاع الدولار.

وشهدت أسعار الذهب اليوم في ، مساء السبت، حالة من الاستقرار المؤقت بعد انخفاضها بنحو من 4 إلى 6 جنيهات دفعة واحدة ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر 808 جنيها.

وكان سعر الذهب شهد حالة من التذبذب طوال الاسبوع الماضى، وخسر سعر الذهب عالميًا مايزيد عن 16 دولارا في الأوقية في ختام التعاملات يوم الجمعة الماضية .

وتحرص «المصرى اليوم» على تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميًا، في إطار تلبيتها لرغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر، مساء السبت، 923 جنيها وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، مساء السبت، 808 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر خاصة في الوجهين البحرى والقبلى.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، مساء السبت، 693 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

يتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، مساء السبت، ما بين 6464 جنيها.

وتحدد شعبة الذهب في مصر الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

وكانت أسعار الذهب عالميا، تراجعت إلى أدنى مستوى في اسبوه متأثرة بارتفاع الدولار والذى تربع بقوة على أعلى مستوى له منذ 16 شهرا، بالتزامن مع حديث عضو محلس الإحتياطى الاتحادى الأمريكى كريستوفر وولر إلى تقليص الدعم الاقتصادى والاسراع في رفع الفائدة وخفض مشتريات السندات .

وانخفض سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.6%، وفى العقود الآجلة انخفض بنسبة 0.5% وأغلق الذهب عند 1846.02 دولار للأوقية .

أغلقت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، مساء الجمعة، عند منخفضة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 815.17 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 931.63 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 698.72 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،846.02$ .

تراجع كبير.. أسعار الذهب اليوم في مصر وعالميا مساء الجمعة 19-11-2021

يتحرك في نطاق ضيق.. سعر الذهب اليوم في مصر وعالميًا صباح الجمعة 18-11-2021

تراجع عالمى ومحلى.. سعر الذهب اليوم في مصر مساء الخميس 18-11-2021

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر وعالميا صباح الخميس 18-11-2021

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد

مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل

مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل

سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة

سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة

بعثة منتخب مصر تصل الدوحة استعدادًا لخوض بطولة كأس العرب

بعثة منتخب مصر تصل الدوحة استعدادًا لخوض بطولة كأس العرب