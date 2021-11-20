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محافظ الغربية يشارك في تأبين الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها

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محافظ الغربية يشارك في تأبين الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها محافظ الغربية يشارك في تأبين الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها

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شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، في حفل تأبين الأنبا كاراس أسقف المحلة وتوابعها وذلك بمطرانية المحلة الكبرى بحضور الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والنائب البابوي للإيبارشية، حيث قدم المحافظ خالص تعازيه للإخوة الأقباط ليس بالمحلة فقط ولكن بالمحافظة كلها، متمنيا أن يلهمهم الصبر والسلوان.

كما أكد المحافظ خلال كلمته على أن الأنبا كاراس كان مثالاً للتواضع والطيبة والروح المرحة والوجه البشوش المحب، وأن ذكراه الطيبة العطرة ستظل خالدة، متمنياً للحضور دوام الصحة والعافية.

وأعرب القمص أبانوب راعي كنيسة السيدة مريم بسمنود خلال كلمته عن خالص حبه وتقديره للدكتور طارق رحمي «الذي سعى مخلصاً لتطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود والانتهاء منه ونقل ترتيب الكنيسة من ال ٢٥ إلى المركز الأول ضمن الكنائس التي يشملها تطوير المسار على مستوى الجمهورية»، مؤكداً على أن محبته قد وصلت للجميع بهذا العمل الرائع الذي أنهاه في وقت قياسي بالمقارنة بباقي المحافظات.

المصرى اليوم

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