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محافظ الغربية يتابع ميدانياً كسح مياه الأمطار من شوارع طنطا كفر الزيات والمحلة

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محافظ الغربية يتابع ميدانياً كسح مياه الأمطار من شوارع طنطا كفر الزيات والمحلة محافظ الغربية يتابع ميدانياً كسح مياه الأمطار من شوارع طنطا كفر الزيات والمحلة

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تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، أعمال كسح وشفط مياة الأمطار من شوارع المحافظة عقب تعرضها لموجة من الأمطار المتوسطة، والتى قد تم الإستعداد لها مسبقا من قبل المراكز والأحياء تجنبا لتراكم المياة بالشوارع والأنفاق.

بدأت الجولة بتفقد شوارع مدينة طنطا بداية من شارع البحر، النحاس، المديرية، الجلاء والطريق السريع بداية من كمين دفرة وحتى مدخل كفر الزيات، حيث تابع خلال الجولة أعمال سحب مياة الأمطار من شارع الجلاء وخاصة في الأماكن المحيطة بالمدارس، كما تابع المحافظ خلو نفقي سعد زغلول والقرشي من مياه الأمطار.

تابع المحافظ جولته بتفقد شوارع مدينة كفر الزيات للإطمئنان على رفع تراكمات المياة بشوارع الجيش، المطافي، السينما القديمة، الكورنيش، كما اطمئن المحافظ على عدم تراكم مياة الأمطار بكلاً من نفق الجزيرة ونفق الدلجمون.

واختتمت الجولة بتفقد شوارع مدينة المحلة الكبرى، حيث تابع المحافظ جهود حي أول وثان المحلة في رفع تجمعات مياه الأمطار من خلال معدات مجلس المدينة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

المصرى اليوم

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