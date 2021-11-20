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عون : نتطلع لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

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عون : نتطلع لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عون : نتطلع لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

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أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، وفدا أمريكيا، مساء اليوم السبت، بأن بلاده تتطلع إلى اسئتناف المفاوضات غير المباشرة بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال استقبال عون في قصر بعبدا الرئاسي في العاصمة بيروت، عضوي الكونغرس دارين لحود وداريل عيسى، إضافة إلى السفير اد غبريال رئيس «مجموعة الدعم الأمريكي من أجل لبنان»، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وشدد عون على أن «لبنان يتطلع إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مع انتظار عودة الموفد الأمريكي أموس هوكشتاين لاستكمال المحادثات التي بدأت بهدف الوصول إلى اتفاق يضمن حق لبنان لاستثمار موارده الطبيعية في حقول النفط والغاز الحدودية».
وأكد عون التزام بلاده بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، مشيرا إلى «الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل من وقت إلى آخر لمندرجات هذا القرار».

المصرى اليوم

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