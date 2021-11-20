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«الصحة» تكشف استعداداتها لموجة الطقس السيئ بالمحافظات

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«الصحة» تكشف استعداداتها لموجة الطقس السيئ بالمحافظات «الصحة» تكشف استعداداتها لموجة الطقس السيئ بالمحافظات

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قال حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة وجه بعد الإطلاع على تحذيرات هيئة الأرصاد بموجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وجه بعقد غرفة الأزمات ويقابلها غرفة أزمات في 27 محافظة.

وأضاف «عبدالغفار» في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» اليوم السبت أن هذه الغرفة تتابع حركة سيارات الإسعاف وسرعة وصولها وتمركزات هذه السيارات استعدادًا لأي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن هناك توافر لجميع الأدوية ومستلزماتها والتأكد من المخزون الموجود بجميع مستشفيات المحافظات، موضحًا أنه تم إصدار قرار بإلغاء جميع الإجازات للطواقم الطبية وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أي وقوع أي حوادث بسبب موجة الطقس السيئ.

المصرى اليوم

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