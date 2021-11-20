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نبيلة مكرم: مرت علينا لحظات عصيبة بسبب أزمة العالقين ووفيات كورونا

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نبيلة مكرم: مرت علينا لحظات عصيبة بسبب أزمة العالقين ووفيات كورونا نبيلة مكرم: مرت علينا لحظات عصيبة بسبب أزمة العالقين ووفيات كورونا

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قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن حالات الوفاة خلال أزمة العالقين وأوائل جائحة كورونا واجهناها بشكل جاد، وكانت تمر علينا لحظات عصيبة، مشيرة إلى أنها تأثرت كثيرا بسبب صعوبة عودة الجثامين نتيجة أزمة الطيران.

وعن مواجهة أزمة عودة الجثامين، أكدت خلال لقائها ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن الوزارة تعاونت مع الاتحاد المصري للتأمين والرقابة المالية ووزارة الداخلية لإصدار أول وثيقة تأمين من نوعها للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج، موضحة أن المبلغ المدفوع للاشتراك 100 جنيه.

وأوضحت الوزيرة، أن الشريحة الأكبر من تلك الفئات موجودة بالمملكة العربية ثم الأردن ثم الكويت، متابعة: «للأسف مشكلة عودة الجثامين كانت من المشاكل التي تؤرق المصريين، وللأسف في حالات معينة كان يموت شخصين، ولا يوجد في الطائرة مكان إلا لتابوت واحد، والأهالي كانت حزينة بسبب تلك المشكلة».

وذكرت أن الوزارة بدأت العمل على إعلام المصريين بمبادرة «حياة كريمة»، وطلب منهم الدعم من خلال تعريفهم بالمشاريع بما يتناسب مع ثقافة المصريين في كل دولة.

وتابعت «مكرم»، أن الوزارة قامت بجمع 5 مليون جنيه من المصريين في الولايات المتحدة خلال ساعتين لدعم مبادرة حياة كريمة، وهذا شجع الوزارة على العمل على تعريف المصريين في الخارج في اطار التوعية بما يحدث في الدولة من تنمية.

ولفتت إلى أن هناك مؤسسة مصرية كندية قامت بدعم «حياة كريمة» بـ100 الف دولار، وهذا يعكس ثقة المصريين في مؤسسات الدولة.

المصرى اليوم

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