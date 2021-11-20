ضبط مواد مخدرة بـ 3.5 مليون جنيه بحوزة تشكيل عصابي في الإسماعيلية

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نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في الكشف عن نشاط تشكيل عصابى مكون من عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، تخصصا في إعادة خلط وتدوير مخدر الهيروين لمضاعفة كمياته وإعدادهما مكبسًا لذات الغرض والاتجار به، وكذا مخدري الحشيش والآيس «الشابو» بكميات كبيرة وترويجهم على نطاق واسع لعملائهما بكافة المحافظات.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن المركزي، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، والإدارة العامة للمساعدات الفنية، تم إعداد مأموريات متزامنة لاستهداف عناصر التشكيل، أسفرت جهودها عن ضبط المتهم الثاني حال تواجده بمزرعة الأول الكائنة بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين المعدة للكبس مخلوطة بمادة الباراسيتامول وزنت 14 كيلو جرامًا، و500 جرام لمخدر الآيس «الشابو»، ومكبس حديدى بمشتملاته «إسطمبات»، و«رافع هيدروليكي»، ومبلغ مالي.

كما تم استهداف المتهم الأول، وتبين عدم تواجده، وبتفتيش مسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، عثر بداخله على 38 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3،800 كيلو جرامًا، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 3 ملايين و500 ألف جنيه، واتٌخذت الإجراءات القانونية.