هند سعيد صالح تنتقد المدافعين عن مغنيي المهرجانات: «هو عند في هانى شاكر وخلاص؟»

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علقت الإعلامية هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح على قرار هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 مغنيا والذي أثار جدلا واسعا على مدى الأيام الماضية وأبدت هند سعيد صالح حزنها لهجوم عدد من الفنانين على قرار «شاكر».

وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك :«للأسف ٩٠٪؜ من اللى هاجموا قرار هانى شاكر- اللى انا اؤيده- فنانين خلف وامام الكاميرا..فنانين بجد خدموا الفن المصرى«.

دعم هند سعيد صالح لهاني شاكر

وتابعت متحدثة عن المغني الشعبي «شواحة» الذي اعتبر الرافضين للقرار.. داعمين له لاستمرار عمله الفني: «من أول امبارح بوستات سواء تريقة- بلغة النهاردة تنمر- على هانى شاكر.. أو هجوم صريح على قراره دون الاساءة له.. معروف أنكوا ضد المنع بشكل عام سواء كان شواحة ولا فواحة بس للأسف الأستاذ شواحة اعتبر كل المهاجمين للقرار فانز وبيدعموه.. وحيكمل بعون الله عشان الملايين من الجمهور اللى بيستمتعوا بالفن اللى بيقدمه على حسب تصريحاته.. لا وكمان قرر ينورنا امام الشاشات التليفزيونية والسينمائية«.

وأضافت: «لو مش واثق ان فيه ناس حتستغله عشان فيديوهاته بتعد فلوس على يوتيوب مكانش اتجرأ وقال همثل..و حسب تصريحات نجيب ساويرس حنشوفهم على الريد كاربت في مهرجان الجونة ٢٠٢٢..هو عند في هانى شاكر وخلاص ؟«.

وتساءلت هند سعيد صالح: «ما هو لما يبقى فيه اكتر من حد منزل صورة من فيلم هذا احبه وهذا اريده في موقف مالوش أي علاقة بالفيلم يبقى الغرض التسخيف من هانى شاكر مش اكتر مش دعم موقف ولا مسألة مبدأ».

واستطردت هند: «الرقابة بس هي اللى من حقها تمنع أو تجيز عرض عمل..صحيح..بس ده لما يبقى عمل اتصور أو اغنية اتسجلت ساعتها بتتعرض على الرقابة تمنع أو تجيز..و لو جت الرقابة تمنع هتقولوا فين حرية الفن.. زى من كام سنة كنتوا بتطالبوا بإلغاء الرقابة اصلا..و احنا ازاى في الألفية التالتة وعندنا رقابة وكدهوو».

وتابعت: «الأستاذ هانى مشكور- ودى مش تريقة- بيقضى على العك من قبل ما يبقى عمل اصلا..ولما بيصبح العك عمل والرقابة مابتاخدش أي خطوة اخد هو الخطوة فيما يخصه..زى ما من حق دكتور اشرف زكى مايديش تصاريح تمثيل لأى عابر سبيل..زى ما من حق استاذ مسعد فودة يعمل كدة حفاظا على كرامة السينمائيين المقيدين في النقابة».

وحول انتشار أغان تحمل كلمات وإيحاءات مسيئة وأفكار هدامة تساءلت هند :«انتوا بجد ؟!!!!عادى ان طفل ١١ و١٢ سنة يسمع اغنية واحد بيتغزل في مفاتن امه ؟..بتسموا ده فن بجد وعادى يتقدم لولادكوا وبراحتهم يا يسمعوه يا لا؟ ..أما انتوا وكلنا واثقين انهم مكملين على يوتيوب فين المشكلة مش فاهمة ؟..حيمنعهم من اقامة حفلات دار الاوبرا والغناء في تترات مسلسلات وفين تانى معلش فكرونى ؟».

وتابعت: «كرهكم واعتراضكم على هانى شاكر خلى الأشكال دى تتنفخ أكتر ويصدقوا انهم بيقدموا فن بجد وليهم جمهور حقيقى..المضحك والمحزن في نفس الوقت آخر جملة في تصريح نجيب ساويرس (ده مال خاص).. وافهموها زى ما تفهموها».

واختتمت :«شكرا دكتور محمد العدل لأن حضرتك الوحيد اللى ماقولتش على اللى بيقدموه فن وكان اعتراضك على القرار بشكل موضوعى».

شواحة

كان مغني المهرجانات شواحة قد وجه الشكر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك للجمهور لدفاعهم عنه وعن زملاءه من مغنيي المهرجانات الذين أصدر هاني شاكر رئيس نقابة المهن الموسيقية قرارا بمنعهم.