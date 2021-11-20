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تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد الأزهرية لسوء الأحوال الجوية غدا

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تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد الأزهرية لسوء الأحوال الجوية غدا تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد الأزهرية لسوء الأحوال الجوية غدا

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قرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد الأزهرية لسوء الأحوال الجوية غدا الأحد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية والأمطار التي تشهدها مدن المحافظة.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تقرر غلق جميع المدارس بالمحافظة غدا الاحد الموافق ٢٠٢١/١١/٢١ نظرا للظروف المناخيه التي تمر بها البلاد .

وأضاف الشيخ محسن ابو القاسم رئيس الادراة المركزية لأزهر الشريف بشمال سيناء، أنه تعطل الدراسة بالمعاهد الأزهرية بشمال سيناء يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١١/٢١ وتكون الاجازة لكافة الطلاب والمعلمين بالمعاهد فقط وذلك بناءً على تعليمات المحافظ ، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتشهد محافظة شمال سيناء ضمن عدد من محافظة الجمهورية طقسًا سيئًا، حيث تتعرض مدن المحافظة إلى سقوط أمطار غزيرة ومتقطعة على مدار اليوم وانخفاض في درجة الحرارة ما أثر على مختلف مناحي الحياة بالمحافظة.

المصرى اليوم

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