أخبار عاجلة

تفاصيل إخضاع العمالة غير المنتظمة تحت مظلة التأمين الاجتماعي -
تستثني 5.. إسرائيل تضع كل الدول الأفريقية على «القائمة الحمراء» بسبب «أوميكرون» -
تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وريفرز يونايتد -
السعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا -
وزير الرياضة: اللجنة العليا للانتخابات صاحبة القرار في أزمة العامري فاروق (فيديو) -
المتحدث باسم الخارجية العراقية: إجلاء 418 مهاجر من بيلاروسيا.. ويحذر من الاتجار بالبشر -
مصر للطيران تشارك في مؤتمر قمة استدامة الطيران الأوروبي في بروكسل -
سفير مصر بجنوب إفريقيا يكشف حقيقة وجود عالقين يريدون العودة إلى القاهرة -
علاء عبدالعال يهاجم لاعبي إيسترن كومباني بعد الخسارة من الجونة -
رشوان توفيق : «حلمت بوفاة دلال عبد العزيز قبل 4 سنوات.. وكانت لابسة أخضر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ كفر الشيخ يكرم أسرة الشهداء والمصابين

Print
محافظ كفر الشيخ يكرم أسرة الشهداء والمصابين محافظ كفر الشيخ يكرم أسرة الشهداء والمصابين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدد من أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة من أبناء محافظة كفر الشيخ، كما كرم عددا من مصابي العمليات.

يأتي التكريم ضمن الاحتفالية التي تقيمها جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، لتكريم أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات في المحافظات المصرية.

وأكد اللواء جمال نور الدين إن الرئيس عبدالفتاح أولى محافظة كفر الشيخ اهتماما كبيراً، بإقامة مشروعات قومية غير مسبوقة ابتداء بمزرعة غليون السمكية، ومحطة كهرباء البرلس العملاقة، ومشروع رمال السوداء، إضافة للمشروعات القومية والخدمات التي شهدتها المحافظة خلال عامين، إضافة إلى المشروعات الجارية انشاؤها سواء التجمعات السكنية الثلاثة غرب وشرق الجامعة إضافة إلى طريق كفر الشيخ المزدوج، والمحاور الجديدة لربط غرب بشرق العاصمة، وغيرهم من المشروعات الخدمية في كافة القطاعات من مستشفيات ومدارس جديدة، وأهمهم مستشفى الأورام التي قرب افتتاحها.

وفي نهاية التكريم تبادل محافظ كفر الشيخ ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الدروع، وتم إهداء درع الجمعية لمدير أمن كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء مصطفى أحمد عميرة مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والعقيد أركان حرب شريف عبدالباري، المستشار العسكري للمحافظة، والسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، والمقدم أركان حرب أحمد كمال، مدير فرع جمعية المحاربين بكفر الشيخ والدقهلية ودمياط، والمقدم أحمد زاهر، نائب المستشار العسكري، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الاوقاف، والدكتورة جاكلين بشرى وكيل وزارة الثقافة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي ربنا كرمنا بيه احتفالية الأقصر واهتمام الرئيس بالصعيد في عيون الحاج يوسف

السيسي ربنا كرمنا بيه احتفالية الأقصر واهتمام الرئيس بالصعيد في عيون الحاج يوسف

حياة كريمة: الرئيس السيسي اتجه لتطوير الريف بعد القضاء على العشوائيات

حياة كريمة: الرئيس السيسي اتجه لتطوير الريف بعد القضاء على العشوائيات

لحظة دخول السيسي و تفقدة المعبد

لحظة دخول السيسي و تفقدة المعبد

عالم مصريات: لم يأتِ رئيس عاشق للحضارة المصرية القديمة مثل السيسي

عالم مصريات: لم يأتِ رئيس عاشق للحضارة المصرية القديمة مثل السيسي