محافظ كفر الشيخ يكرم أسرة الشهداء والمصابين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عدد من أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة من أبناء محافظة كفر الشيخ، كما كرم عددا من مصابي العمليات.

يأتي التكريم ضمن الاحتفالية التي تقيمها جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، لتكريم أسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، ومصابي العمليات في المحافظات المصرية.

وأكد اللواء جمال نور الدين إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى محافظة كفر الشيخ اهتماما كبيراً، بإقامة مشروعات قومية غير مسبوقة ابتداء بمزرعة غليون السمكية، ومحطة كهرباء البرلس العملاقة، ومشروع رمال السوداء، إضافة للمشروعات القومية والخدمات التي شهدتها المحافظة خلال عامين، إضافة إلى المشروعات الجارية انشاؤها سواء التجمعات السكنية الثلاثة غرب وشرق الجامعة إضافة إلى طريق كفر الشيخ المزدوج، والمحاور الجديدة لربط غرب بشرق العاصمة، وغيرهم من المشروعات الخدمية في كافة القطاعات من مستشفيات ومدارس جديدة، وأهمهم مستشفى الأورام التي قرب افتتاحها.

وفي نهاية التكريم تبادل محافظ كفر الشيخ ومدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الدروع، وتم إهداء درع الجمعية لمدير أمن كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء مصطفى أحمد عميرة مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، واللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والعقيد أركان حرب شريف عبدالباري، المستشار العسكري للمحافظة، والسيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، والمقدم أركان حرب أحمد كمال، مدير فرع جمعية المحاربين بكفر الشيخ والدقهلية ودمياط، والمقدم أحمد زاهر، نائب المستشار العسكري، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الاوقاف، والدكتورة جاكلين بشرى وكيل وزارة الثقافة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.