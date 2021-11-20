رفض فلسطيني ودولي للمساعي البريطانية ضد حماس

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أثار ت مساعي الحكومة البريطانية تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية ردود فعل متباينة من الداخل الفلسطيني والخارج الذي رفض قطع العلاقات مع الحركة.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساعي الحكومة البريطانية لتصنيف حركة حماس بجناحيها السياسي والعسكري منظمة إرهابية، معتبرة القرار اعتداء غير مبرر على الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن تجري مناقشة أمر الحظر الذي تم تقديمه إلى البرلمان البريطاني يوم الجمعة المقبل، وسيدخل حيز التنفيذ في 26 نوفمبر الجاري حال الموافقة عليه.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الحكومة البريطانية تضع من خلال هذا القرار العراقيل أمام فرص تحقيق السلام والعقبات في طريق الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وإعادة تعمير قطاع غزة، مطالبة الحكومة البريطانية بالعدول عن الخطة، حسب وسائل إعلام فلسطينية وعالمية، في تقارير لها اليوم السبت.

و في سياق متصل، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية إن قرار وزيرة الداخلية البريطانية اعتبار حركة حماس منظمة «إرهابية» اعتداء جديد على «شعبنا وحقوقه، وخطوة مدانة ومستنكرة تعبر عن الانحياز للاحتلال الاسرائيلي وتتماهى مع محاولاته تجريم نضال الشعب الفلسطيني»، مضيفا أن حجة القلق على الجالية اليهودية في بريطانيا كدافع للقرار كاذبة.

واعتبر القرار «عديم الجدوى» أو«التأثير» على حركة حماس ونضالها وان يثنيها عن المضي في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وحقوقه بكل الوسائل المشروعة عبر المقاومة الشاملة، وإن قيادة المقاومة هي التي تحدد أساليب المواجهة، كما أن القرار يتعارض مع القانون الدولي وحقنا الثابت في المقاومة والنضال من أجل الحرية والعودة والاستقلال.

وأضاف: «صمود شعبنا الفلسطيني والتفافه حول قواه الوطنية المناضلة كفيل بإضعاف وإجهاض كل القرارات التي تمس حقوقه الثابتة بما فيها الحق في مقاومة الاحتلال».

وأردف بأن «شرعية حركة حماس تستمدها من هذا الشعب ومن أمتنا ومن أحرار العالم ومن نضالنا الوطني، ولن تجد هذه القرارات ذات الصبغة السياسية والانتخابية والمنحازة للاحتلال أي تأثير أو مكان أمام الشعوب والأحرار والنخب والفعاليات الداعمة للحق الفلسطيني، وهي لن تتمكن من وقف التعاطف الشعبي المتنامي مع القضية الفلسطينية داخل المجتمع البريطاني والغربي بشكل عام».

في حين انتقدت حركة حماس بريطانيا واتهمتها بأنها «تمارس الازدواجية وتخالف القوانين الدولية» و«تدعم المعتدين على حساب الضحايا.

وحددت الحركة بشدة قرار حظرها بالكامل في المملكة المتحدة وطالبت المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة «ازدواجية المعايير» بحقها

بينما استنكر «حزب الله» القرار، ووصفه بـ«الخاطئ والظالم»، معتبره «استمرارا مؤسفا» للسياسة البريطانية التي تتصف بالانحياز التام إلى جانب العدو الصهيوني وسياساته القائمة على القتل والإرهاب والمجازر والتدمير«.

ودعا الحزب في بيانه «الحكومة البريطانية إلى مراجعة حساباتها الخاطئة والعودة عن هذا القرار الظالم».

وأضاف: «أننا نعتقد بكل إيمان ويقين أن هذا القرار لن يوثر على شعبنا الفلسطيني المقاوم وعلى حركة المقاومة الإسلامية حماس ومجاهديها الشرفاء وعلى سائر فصائل المقاومة، بل سيزيدها عزيمة وإصرارا على المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير».

وعلق المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: الأمم المتحدة لديها تعاملات مع حماس في غزة وأماكن أخرى.

وأضاف: «نواصل وسنواصل التعامل مع السلطات في غزة وأينما احتجنا للتعامل معها ولانتدخل بقرارات الدول الأعضاء.

يذكر أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، قالت أمس الجمعة، أنها «اتخذت إجراءات لحظر حركة حماس في المملكة المتحدة».

وكتبت على موقع التواصلالاجتماعي«تويتر»، أن «حماس تحظى بقدرات إرهابية ملموسة، بما يشمل الوصول إلى ترسانة أسلحة واسعة ومتطورة ومنشآت لتدريب الإرهابيين».

ويعتبر القانون البريطاني الانتماء لمنظمة محظورة أو حشد التأييد لها أو ارتداء ملابس يمكن أن تعبر عن الدعم لها جريمة جنائية.

وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن 14 عاما كحد أقصى ودفع غرامة مالية أو إحدى العقوبتين.