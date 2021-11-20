الصحة: لقاح «فايزر» الوحيد المصرح للأطفال في سن 15 عامًا

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قال المهندس أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن طلاب الجامعات عليهم التسجيل على الموقع على جامعتمه ويتم تطعيمهم فيها، مؤكدًا أن كل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة ضمن المنظومة وإذا كان هناك مركز تطعيم إلى جوار منزله فهو لديه حرية الاختيار ولكن لا يوجد دخول للجامعات بدون التطعيم.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «الصدى»، مع الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم تنزيل سن التطعيم من 18 سنة إلى 15 سنة، ويطعم من لقاح فايزر، والذي تم عمل الأبحاث عليه، وهذا معترف به في الخارج لمن يرغب في السفر.

وأشار إلى أن التقديم لمن هو 15 سنة، يكون من خلال رقم شهادة الميلاد، أو رقم جواز السفر، ومن هو أصغر من ذلك فهو من الممكن أن يعمل pcr لأن كل الدول لا تشترط التطعيم ولكن تشترط الـ pcr مؤكدًا أن الأرصدة الموجودة لفايزر تكفي بالإضافة إلى الأرصدة القادمة.

وعن نزول السن أوضح أن هناك دراسات عالمية حول هذا الأمر وبناء عليها سيتم التحرك حتى تكون لقاحات ذات فاعلية.