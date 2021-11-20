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ميسى يسجل هدفه الأول في الدوري الفرنسي ويقود باريس سان جيرمان لتعزيز صدارته

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ميسى يسجل هدفه الأول في الدوري الفرنسي ويقود باريس سان جيرمان لتعزيز صدارته ميسى يسجل هدفه الأول في الدوري الفرنسي ويقود باريس سان جيرمان لتعزيز صدارته

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أحرز ليونيل ميسي هدفه الأول في الدوري الفرنسي لكرة القدم إذ عزز باريس سان جيرمان صدارته بفارق 13 نقطة رغم أنه لعب لنحو نصف ساعة بعشرة لاعبين في الفوز 3-1 على ضيفه نانت اليوم السبت 20-11-2021.

وهز ميسي الشباك بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل لكن راندال كولو مواني أدرك التعادل لنانت قبل أن يهز زميله دينيس أبياه شباكه بالخطأ.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 37 نقطة من 14 مباراة قبل أن يخرج لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وبقي نانت في المركز 11 وله 18 نقطة.

وكان ميسي أحرز ثلاثة أهداف مع باريس سان جيرمان في دوري الأبطال منذ انضمامه قادما من برشلونة مطلع الموسم الحالي لكنه عجز عن هز الشباك في خمس مباريات في الدوري قبل أن ينجح اليوم.

مباراة باريس سان جيرمان و نانت في الدورى الفرنسي

وبدأ باريس سان جيرمان بقوة وافتتح مبابي التسجيل بعد دقيقتين عندما اصطدمت تسديدة لياندرو باريديس به إلى داخل المرمى.

وتعاون ثلاثي الهجوم بشكل رائع ولعب مبابي في الناحية اليمنى تاركا ميسي في الأمام.

وكاد ميسي أن يهز الشباك في الدقيقة 17 بعد تمريرة من نيمار.

وأبعد ألبان لافونت حارس نانت العديد من الفرص من صاحب الأرض في الشوط الأول.

وضغط نانت بعد الاستراحة لكن محاولاته كانت سهلة بالنسبة للحارس كيلور نافاس.

لكن الحارس الكوستاريكي طُرد في الدقيقة 65 بعد تدخل على لودوفيتش بلاش خارج منطقة ليشارك الحارس البديل سيرجيو ريكو بدلا من نيمار في ظل غياب جيانلوكا دوناروما.

وأنقذ ريكو فرصة خطيرة ثم أبعد ضربة رأس من كولو مواني لكن الكرة ارتدت للاعب نانت الذي وضعها بكعب القدم في المرمى في الدقيقة 76.

واستعاد باريس سان جيرمان تقدمه عندما مرر ميسي كرة حاول أبياه إبعادها لكنها مرت من فوق حارس مرماه إلى داخل الشباك في الدقيقة 81.

وحسم ميسي الفوز بتسديدة معتادة بقدمه اليسرى في الزاوية البعيدة.

المصرى اليوم

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