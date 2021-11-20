الأرصاد : الشتاء لن يكن شديد البرودة وأشبه بالماضي

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أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الارصاد، أننا لا زلنا في فصل الخريف وهذا الفصل من العام عادة ما يشهد هذه التقلبات الجوية وحالات عدم الاستقرار، مفيدا بأن فصل الشتاء لم يأتي ويبدأ جغرافيا في 21 ديسمبر القادم.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الحكومة المصرية تعطى ثقة الان لتوقعات هيئة الارصاد وتنبؤات الارصاد خاصة وأنها كانت متوقعة غزارة الأمطار بسبب التغيرات المناخية.

وتابع: «وفق الخريطة التفاعلية سيكون الشتاء القادم قريب للشتاء الماضي والشتاء طبيعي جدا ورغم أن في عدم استقرار في الحالات الجوية وبنشوف حالات عدم استقرار في مناطق الجنوب»، مؤكدا أن شتاء العام الحالي لن يكون شديد البرودة وسيكون اشبه بالشتاء الماضي، وهذه التغيرات الجوية تستمر لمدة يومين والاستقرار في الاحوال الجوية يعود يوم الاثنين القادم.