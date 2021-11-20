ضبط حشيش وهيدرو بقيمة مليون و150 ألف جنيه بحوزة متهمين في كرموز

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ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، اليوم السبت، اثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة في كرموز بالإسكندرية.

وتابعت إدارة المخدرات نشاط المتهمين اللذين اتخذا من كرموز مسرحًا لمزوالة نشاطهما الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات ضبطا حال استقلالهما سيارة بدائرة وبحوزتهما 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، و6 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وقٌدرت المخدرات المضبوطة بحوزتهما بمليون و150 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.