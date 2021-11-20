أحمد رفعت يفوز بجائزة الأفضل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز

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حصل أحمد رفعت، جناج الفريق الأول لكرة القدم فيوتشر إف سي على جائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، وذلك وفقًا لما أعلنته رابطة الأندية المحترفة.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة اليوم السبت اختيار لاعب فيوتشر إف سي أفضل لاعب في الجولة الرابعة بعدما قاد فريقه للفوز على إيسترن كومباني ٤-١، في المباراة التي اقيمت بينهما الخميس الماضي.

وسجل «رفعت» هدفًا في فوز فريقه على إيسترن كومباني وصنع 5 فرص في اللقاء ليتوج بجائزة الأفضل من قبل الرابطة.

ويستعد فريق فيوتشر إف سي لمواجهة إنبي، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.