انطلاق أولى عروض مسرحية «حواديت الاراجوز» بقرية القايات بالمنيا ضمن «حياة كريمة»

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تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وبالتعاون مع محافظة المنيا، من خلال فرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد الثقافي، بيت ثقافة العدوة، وضمن خطة «مسرح المواجهة والتجوال» بقياده الفنان محمد الشرقاوي تنطلق أولى فعاليات العرض المسرحي «حواديت الأراجوز» من إنتاج المسرح القومي للأطفال، بقرية القايات بمركز العدوة ضمن المبادرة الرئاسية «حياه كريمه» وذلك خلال الفترة من ٢٠إلى ٢٤ نوفمبر الجاري بمركز شباب القايات.

العرض من تأليف راندا إبراهيم، وإخراج محسن عزب، أشعار فوزي المليجى، موسيقى وألحان وائل عوض ،ديكور وأزياء إيمان الشيخ، مسكات مجدي ونس، استعراضات أشرف فؤاد.

ويقوم العرض على فكرة حكي حواديت بين عم زمان وصديقه وشريكه في المكتبة الأراجوز، وذلك عبر قراءة مسرحية لبعض الكتب، يتخللها التمثيل الاستعراض، والغناء في جو فانتازي شيق للطفل، والأسرة على حد سواء، كما يرسخ العرض في مفهوم الطفل العديد من القيم التربوية، والسلوكية الصحيحة، والعرض بطولة نخبة متميزة من الفنانين، وهم رندا قطب ،محمود عامر ،.عادل الكومى، عادل خلف، مجدي عبيد، عادل ماضي، محمد خليل، محمد بسيوني، حمزة عبدالله، فوزي المليجى.