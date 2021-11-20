"ابن جلوي" يستعرض استعدادات الرياض لاستضافة أسياد 2034

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خلال الاجتماع التنفيذي لـ"الأولمبي الآسيوي" اليوم في دبي

استعرض الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس ‫الأولمبية السعودية رئيس الوفد السعودي المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية الأربعين للمجلس الأولمبي الآسيوي، تقرير مستجدات استضافة الرياض دورة الألعاب الآسيوية الـ22 ‫(الرياض 2034)، وذلك خلال حضوره الاجتماع الـ76 للمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي ظُهر اليوم السبت، الذي ترأسه الرئيس المكلف للمجلس الأولمبي الآسيوي "راجا راندير سينغ" في مدينة دبي الإماراتية.

من جهة أخرى، ونيابة عن رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عضو المكتب التنفيذي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، يترأس نائب رئيس الأولمبية السعودية، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وفد السعودية في أعمال الجمعية العمومية الـ40 للمجلس الأولمبي الآسيوي، التي تُعقد صباح غد الأحد.

وتناقش الجمعية تقارير دورة الألعاب الأولمبية الشتوية (بكين 2022)، ودورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة (غوانزو 2022)، والدورات الآسيوية المقبلة، وكذلك تقرير اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الثانية والعشرين (الرياض 2034)، وملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة 2025م.

ويضم الوفد الرسمي للمملكة عضوَيْ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله آل سعود وأضواء العريفي، والمدير التنفيذي للتسويق والتواصل المؤسسي عبدالعزيز البقوص.

وعلى صعيد آخر، استقبل مساء اليوم نائب الرئيس، الأمير فهد بن جلوي، لاعب المنتخب السعودي للتزلج على الثليج (سلمان الهويش) المشارك في التصفيات التأهيلية للألعاب الأولمبية الشتوية "بكين 2022"، وذلك على هامش حضوره اجتماع المكتب التنفيذي الـ76 للأولمبي الآسيوي بدبي.