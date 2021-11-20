استشاري إدارة أعمال يوضح أنسب الحلول التقنية لإدارة الشركات

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قال الدكتور عبدالرحمن خليل، استشاري تطوير الأعمال، إن العنصر الرئيسي والتحدي الأكبر في إدارة الشركات هو التحول الرقمي داخل العنصر البشري نفسة وتعامله مع المنظومة، مشيرا إلى ان العنصر البشري رئيسي ومؤثر إيجاباَ وسلباً كأنسب حل تقني لإدارة الشركات.

وأضاف «خليل»، خلال لقائه مع الاعلامي حسن عثمان، في برنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن التحول الرقمي للموارد البشرية من المواضيع الهامة لدى العديد من المتخصصين في الموارد البشرية لما للتكنولوجيا من قدرة وإمكانية على تغيير صورة عمليات الموارد البشرية التي تعرفها جميع الشركات والمؤسسات بشكلها التقليدي.

وتابع: «التحول الرقمي للموارد البشرية ببساطة هو عملية تغيير عمليات الموارد البشرية التشغيلية ووظائفها لتصبح آلية قائمة على التكنولوجيا وإدارة البيانات وتتعلق عملية التحول الرقمي من ناحية بتحول عمليات الموارد البشرية، ومن ناحية أخرى تحول فرق العمل وطريقة العمل».