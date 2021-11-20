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محافظ دمياط: تعطيل الدراسة غدًا.. وأمطار غزيرة متوقع سقوطها ساعات الفجر

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محافظ دمياط: تعطيل الدراسة غدًا.. وأمطار غزيرة متوقع سقوطها ساعات الفجر محافظ دمياط: تعطيل الدراسة غدًا.. وأمطار غزيرة متوقع سقوطها ساعات الفجر

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قالت منال عوض محافظ دمياط، إنه تقرر تعطيل الدراسة في المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية لسوء الأحوال الجوية غدًا الأحد.

وتابعتفي تصريحات تلفزيونية، أن غرفة الأزمات بالمحافظة منعقدة خلال الـ 24 ساعة بسبب التقلبات في حالة الطقس، واتخاذ ما تراه مناسبا من تعطيل المدارس أو مواجهة مياه الأمطار وشفطها من الشوارع.

وأوضحت أن هناك حالة تواصل وتعاون مع شركة مياه الشرب، وهيئة الأرصاد ووزارة الري ووزارة التنمية المحلية وكل الجهات المعنية بشأن التقلبات الجوية.

وأكدت منال عوض محافظ دمياط، أن الدولة ضخت ميزانيات ضخمة لتحديث أسطول سيارات الصرف، موضحة أن الأمطار حتى الآن متوسطة والأوضاع مستقرة ومتوقع لها وفق هيئة الأرصاد أن تكون غزيرة في ساعات الصباح الأولى.

واختتمت منال عوض محافظ دمياط، أن هناك معلومات لدى المحافظة بسقوط الأمطار وحدتها منذ يوم الخميس الماضي.

المصرى اليوم

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