الأرصاد تكشف حقيقة غلق الموانٍ البحرية بسبب سوء الطقس

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قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم السبت، هو ذروة موجة سقوط الأمطار، متوقعًا أن تخف حدة الأمطار غدً الأحد، فيما تستقر الأحوال الجوية صباح الاثنين المقبل مع عودة تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأضاف "شاهين" في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت أن ارتفاع الأمواج لم يتجاوز 2.5 متر ومن ثم حركة الملاحة كانت هادئة ولم يتم غلق أي ميناء.

وأشار إلى أن هناك بعض المناطق من شمال البلاد شهدت أمطار غزيرة، مؤكدًا أن الاستعدادات التي اتخذتها المحافظات مسبقا بفعل تحذيرات الأرصاد، أدى لتقليل آثار ومخاطر هذه الأمطار الغزيرة.