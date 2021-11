تنطلق الجمعة وسط إجراءات احترازية مشددة .. دورة التحديات فى مهرجان «القاهرة السينمائى»

★ ★ ★ ★ ★

وسط تحديات كبيرة تنطلق الجمعة المقبل الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

أبرز هذه التحديات انطلاق المهرجان في الموجة الخامسة من كورونا، وهو ما يواجهه المنظمون بتشديد الإجراءات الاحترازية لرواده وبين ضيوفه، من خلال خطة لتلقيح جميع الحضور ضد «كوفيد-١٩» للاطمئنان على أن تكون الأجواء صحية ومناسبة للعمل.

العروض العالمية الأولى أحد التحديات التي يراهن عليها مهرجان القاهرة السينمائى الدولى هذا العام، حيث تصل إلى 35 فيلما في عرضه العالمى أو الإقليمى أو العربى الأول، أيضا مسابقات المهرجان المختلفة، وأبرزها المسابقة الدولية، إذ تمنح لجنة التحكيم الهرم الذهبى لأحسن فيلم ويمنح للمنتج (لا تمنح الجائزة مناصفة)، والهرم الفضى- جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأحسن مخرج- والهرم البرونزى لأفضل عمل أول أو ثان وتمنح للمخرج، وجائزة نجيب محفوظ لأحسن سيناريو، وجائزة أحسن ممثل، وجائزة أحسن ممثلة، وجائزة هنرى بركات لأحسن إسهام فنى، ومسابقة آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة التي تمنح جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربى، وتمنح للمخرج، وجائزة صلاح أبوسيف جائزة لجنة التحكيم الخاصة، جائزة أحسن فيلم غير روائى، جائزة أحسن أداء تمثيلى، وأيضا جوائز المسابقة الدولية للأفلام القصيرة: جائزة يوسف شاهين لأفضل فيلم قصير- الفيلم الفائز مؤهل للمشاركة في تصفيات جوائز الأوسكار لأفضل فيلم قصير حى أو تحريك- وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

ويواجه المهرجان منذ دورته الماضية أزمة توفير تذاكر مشاهد الأفلام و«طوابير» لحجز التذاكر، ووضع بعض الأفلام لافتة «sold out» بحجز المقاعد في دور العرض، وصدور انتقادات لشغل بعض المقاعد دون إتاحتها فعليا خلال عروض الأفلام، وهى المشكلة التي تحاول إدارة المهرجان حلها في الدورة المقبلة في ظل محدودية دور العرض السينمائية التي تعرض أفلام المهرجان، وهى هذا العام بدار الأوبرا المسرح الكبير، والمسرح الصغير ومسرح الهناجر وسينما الهناجر، ومسرح النافورة، بجانب سينما الزمالك 1، و2، ولأول مرة تنضم قاعة «إيوارت» بالجامعة الأمريكية في باب اللوق.

ويمنح المهرجان هذا العام جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر للنجمة نيللى وهى الجائزة التي تمنح لمبدعين أثروا الفن السينمائى بأعمال خالدة، وفى كلمة عن تكريمه واختياره لها في دورته المقبلة قالت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى إن «نيللى» هي إحدى أبرز نجمات الأعمال الاستعراضية، وتنتمى لعائلة فنية عريقة، إذ إن شقيقتها الكبرى هي النجمة فيروز، التي اشتهرت في السينما المصرية بكونها «الطفلة المعجزة»، وقريبتها هي النجمة الشهيرة لبلبة، وبخلاف انتمائها لعائلة فنية، فإنها تمتعت أيضًا بموهبة كبيرة في الغناء والرقص والتمثيل، مما ضمن لها المشاركة فيما يزيد على 118 عملا فنيا، تنوعت ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

وخلال تسجيل صوتى لها، سجلته خصيصا لتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائى قالت النجمة نيللى: «سعيدة سعادة رائعة جميلة إنى أتكرم من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وفى الوقت نفسه بتكرم من بلدى مصر، مصر ضنايا، اللى علمتنى معنى الضنا لما خفت عليها علشان مخلفتش، نفسى كل إنسان بيسمعنى دلوقتى أو بيقرأ الكلمات دى دلوقتى يحس بالسعادة اللى أنا فيها لأنه هيكون طاير طاير في السما من السعادة، الحمد لله».

ويمنح المهرجان أيضا جائزة «فاتن حمامة للتميز»- التي تُمنح لمبدعين تمكنوا في سن مبكرة نسبياً من تحقيق إنجاز سينمائى ملموس- للنجم كريم عبدالعزيز، وعنه ذكرت إدارة المهرجان: «عاش طفولته في استوديوهات التصوير بجوار كبار الفنانين، حيث شارك في العديد من الأفلام السينمائية التي أخرجها والده، من بينها «انتبهوا أيها السادة» 1978، «البعض يذهب للمأذون مرتين» 1978، «قاتل ماقتلش حد» 1979، «منزل العائلة المسمومة» 1986، هذا بجانب وقوفه أمام الزعيم عادل إمام، وسندريلا الشاشة العربية سعاد حسنى، من خلال تجسيده لدور «على ماهر» ضمن أحداث فيلم «المشبوه» الذي أخرجه سمير سيف، عام 1981.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية للدورة الـ43 المخرج الصربى الشهير إمير كوستوريتسا، الذي ولد في سراييفو عام 1954، ودرس الإخراج السينمائى في أكاديمية الفنون المسرحية عام 1978 في براغ، وخلال فترة دراسته استطاعت أفلامه القصيرة أن تحصد العديد من الجوائز، من بينها فيلمه القصير Guernica الذي نال الجائزة الأولى بمهرجان أفلام الطلاب في كارلوفى فارى.

وبتعاونه عام 1981 مع كاتب السيناريو البوسنى عبدالله سدران، قدم أول فيلم روائى ناجح بعنوان «Do You Remember Dolly Bell- هل تتذكر دوللى بيل؟»، إذ فاز بجائزة الأسد الفضى لأفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى.

وفى عام 1985، استطاع بفيلمه «When Father Was Away on Business- عندما كان الأب بعيدا عن العمل» أن يفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائى، بالإضافة إلى جائزة فيبريسى، كما ترشح لجائزة أوسكار كأفضل فيلم بلغة أجنبية.

ويتنافس في المسابقة الدولية هذه الدورة 13 فيلما، يمثل فيها السينما المصرية فيلم «أبوصدام» للمخرجة نادين خان، ويعرض الفيلم عالميا لأول مرة، وعبر محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة، عن سعادته لاختيار «أبوصدام»، قصة وإخراج نادين خان، سيناريو وحوار محمود عزت، ليكون الفيلم المصرى الوحيد بين 13 فيلما في المسابقة الدولية للمهرجان، وتدور أحداثه على مدار 96 دقيقة، وأضاف، في تصريحات له، أن الفيلم إخراج نادين خان، التي يفخر بتواجدها ضمن السينمائيين المشاركين بأفلامهم هذا العام، واصفا إياها بأنها مخرجة ذات موهبة كبيرة وتتمتع برؤية ثرية، ورغم أنها مُقلة في أعمالها، فإنها دائما ما تلجأ لاستخدام لغة بصرية مختلفة تضفى على أفلامها بصمتها الخاصة، وأشاد آندرو محسن، مدير المكتب الفنى للمهرجان، بمستوى الفيلم، مؤكدا أنه يعد من أفضل الأفلام المصرية التي اختارها المهرجان.

أفلام المسابقة الدولية

1. 107 أمهات- بيتر كيريكس- سلوفاكيا، جمهورية التشيك، أوكرانيا- 2021.

2. أبوصدام- نادين خان- مصر- 2021.

3. انطوائيون- هونج سيونج- يون- كوريا الجنوبية- 2021.

4. بنات- نانا نيول- ألمانيا، إيطاليا- 2021.

5. بنات عبدالرحمن- زيد أبوحمدان- الأردن- 2021.

6. الثقب في السياج- خواكين ديل باسو- المكسيك، بولندا- 2021.

7. جسد ضئيل- لورا سامانى- إيطاليا، فرنسا، سلوفينيا- 2021.

8. رقيق- صامويل ثيس- فرنسا- 2021.

9. سبعة كلاب- رودريجو جيريرو- الأرجنتين- 2021.

10. صلاة من أجل المسلوبين- تاتيانا هيزو- المكسيك، ألمانيا، البرازيل- 2021.

11. غُدوَة- ظافر العابدين- تونس- 2021.

12. كيارا- جوناس كاربينيانو- إيطاليا، فرنسا- 2021.

13. معجزة- بوجدان جورج أبترى- رومانيا، جمهورية التشيك، لاتفيا- 2021.

من ناحية أخرى تشارك 7 أفلام ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولى، التي ستقام ضمن فعاليات الدورة الـ 43، وقال الناقد أسامة عبدالفتاح، مدير أسبوع النقاد الدولى، إن المسابقة يشارك فيها 7 أفلام، تمثل دولا عديدة من حيث الإنتاج، بخلاف أن هذه الدول هي من 4 قارات مختلفة، وذلك لتحقيق التنوع الذي يحرص عليه المهرجان سنويا.

وأوضح «عبدالفتاح» أن هذه الأفلام المشاركة ضمن مسابقة أسبوع النقاد الدولى تعرض جميعها للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ لم يسبق عرضها سوى في الأقسام الرسمية لعدة مهرجانات كبرى، والتى منحت بدورها بعض هذه الأفلام جوائز مهمة، ومنها «أمبارو» إخراج سيمون ميسا سوتو، من كولومبيا، السويد، ألمانيا، و«قلب الغابة المظلم»، إخراج سيرج ميرزابيكيانتز، من بلجيكا، فرنسا، و«المدنى» إخراج تيودورا ميهاى، المكسيك، بلجيكا، رومانيا، و«الغريب» إخراج أمير فخر الدين، سوريا، فلسطين، ألمانيا، و«جذور برية» إخراج هاينى كيس، من المجر، سلوفاكيا، و«قمر أزرق» إخراج: ألينا جريجورى، من رومانيا، و«فيرا تحلم بالبحر» إخراج كالترينا كراسنيكى، من كوسوفو، ألبانيا، مقدونيا.

أفلام القسم الرسمى خارج المسابقة

1. الانتقام لى، الآخرون يدفعون نقدا- إدوين- إندونيسيا، سنغافورة، ألمانيا- 2021.

2. بقدر ما أستطيع المشى- ستيفان أرسينيفيتش- صربيا، لكسمبرج، فرنسا، بلغاريا، ليتوانيا- 2021.

3. حصى- بى إس فينوثراج- الهند- 2021.

4. خلية النحل- بليرتا باشولى- كوسوفو، سويسرا، ألبانيا، جمهورية مقدونيا- 2021.

5. الصاروخ الأحمر- شين بيكر- الولايات المتحدة الأمريكية- 2021.

6. عجلة الحظ والفانتازيا- ريوسوكى هاماجوتشى- اليابان- 2021.

7. قودى سيارتى- ريوسوكى هاماجوتشى- اليابان- 2021.

8. المهاجرون- لوريناس باريشا- ليتوانيا- 2021.

9. نقى- مونيكا ستان، جورج تشيبر ليليمارك- رومانيا- 2021.