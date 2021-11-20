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مصدر بالأهلي يكشف موعد إعلان التجديد لـ علي معلول

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مصدر بالأهلي يكشف موعد إعلان التجديد لـ علي معلول مصدر بالأهلي يكشف موعد إعلان التجديد لـ علي معلول

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كشف مصدر مسؤول داخل النادى الأهلى عن تطورات تجديد التعاقد مع التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، والذى ينتهى عقده في نهاية الموسم الجارى.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «لا توجد أي أزمات بشأن تجديد التعاقد مع اللاعب التونسى، حيث تم الاتفاق معه على التفاصيل الخاصة بتجديد التعاقد معه، ويتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة، سيتم حسمها خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأضاف: «سيتم الإعلان عن تجديد التعاقد مع على معلول، عقب انتخابات النادى الأهلى، المزمع إقامتها يومى 25، 26 نوفمبر الجارى»، مشيرًا: «سيتم أيضًا حسم تمديد وتعديل عقود الثلاثى أكرم توفيق وعمار حمدى وأحمد عبدالقادر، عقب الانتخابات».

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها بعد غدٍ الاثنين، على غزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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