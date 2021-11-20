مدرس بكلية الدراسات العليا للطفولة: «المربى والحلاوة» تضعفان المناعة

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شددت الدكتورة إيمان إسماعيل، مدرس الإعاقات والطب النفسي بكلية الدراسات العليا للطفولة، على ضرورة تعليم الطفل ثقافة العطس من خلال العطس في الكوع بدلًا من اليدين، لأنه هذا من شأنه أن يساعد على انتشار العدوى، كما أن هناك ضرورة لعدم ملامسة الاسطح دون داعي مثل «الطرابزين» وخلافه، لأنه هذ يؤدي إلى التعرض للكثير من الملوثات دون داع.

وتابعت «إسماعيل»، خلال حوارها ببرنامج «العيادة»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن الشتاء من أكثر الفصول التي تشهد نقص المناعة، خاصة أن الرياح تقوم باصطحاب كم كبير من الغبار والفيروسات، ولذلك هناك ضرورة أن يرتدي الأطفال الكمامة الطبية في الشتاء، حتى مع عدم وجود فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن هناك بعض الاطعمة التي تضعف الجهاز المناعي مثل «المربى والحلاوة»، لأن السكريات تضعف الجهاز المناعي بصورة كبيرة، خلاف أن السكر يضعف الجهاز المخاطي داخل المعدة.