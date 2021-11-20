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محافظ كفر الشيخ: موجة ثانية من الأمطار الليلة.. ونستعد لها جيدًا

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محافظ كفر الشيخ: موجة ثانية من الأمطار الليلة.. ونستعد لها جيدًا محافظ كفر الشيخ: موجة ثانية من الأمطار الليلة.. ونستعد لها جيدًا

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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن تنبؤات الأرصاد صدقت بشأن موجات الأمطار التي شهدتها المحافظة بغزارة منذ صباح اليوم.

وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المراكز الشمالية الساحلية والتي تقع بطول 120 كيلو تعرضت لأمطار غزيرة على فترات متقطعة، لافتا إلى أن هناك أمطار متوسطة على بعض مراكز المحافظة.

واستطرد أن الجهات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني يتعاونوا لتصريف مياه الأمطار وشفطها من أماكن التجمعات، مؤكدا أن إدارة الكهرباء تمر بشكل دوري لتبين أي عطل في أي عامود كهربائي وتخفيف الكهرباء في هذا المكان.

ولفت اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إلى أن هناك موجة ثانية من الأمطار قادمة في الحادية عشر مساءً وتم الاستعداد لها جيدًا.

المصرى اليوم

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