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ورشة عمل لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل بكلية الألسن جامعة الأقصر

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ورشة عمل لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل بكلية الألسن جامعة الأقصر ورشة عمل لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل بكلية الألسن جامعة الأقصر

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تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، والاستاذ الدكتور ربيع سلامة، عميد الكلية، نظمت وحدة متابعة الخريجين بكلية الألسن - جامعة الأقصر، التابعة لقطاع شؤن البيئة وخدمة المجتمع، ورشة عمل تحت عنوان "المهارات الأساسية لتأهيل الخريجين لسوق العمل، أدارتها الدكتورة رشا يوسف، مدرس الأدب الأمريكي ومدير مشروعات قطاع الصعيد للتدريب، وذلك بحضور الدكتور محمود النوبي، وكيل الكلية للدراسات العليا، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وخريجى الكلية وطلاب الفرق النهائية .

شملت الورشة عدة موضوعات منها مهارات التواصل و طرق اجتياز المقابلة الشخصية وأساليب البحث عن وظيفة مناسبة . وأوضح الدكتور صلاح ابوالحسن، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ورئيس الوحدة، أن ورشة العمل تهدف إلى التدريب الميداني من أجل الاستعداد لسوق العمل مع توفير أكبر قدر من الفرص لطلاب كلية الألسن، من أجل التعرف على اهم متطلبات سوق العمل المتغير والذى يناسب طبيعة دراسة خريج الكلية .

وأشارت الدكتورة أسماء صلاح، مدير وحدة متابعة الخريجين، إلى أن الكلية تعمل على رفع القدرات الفنية والمهارية للخريجين، والحرص على متابعة التطور والتدرج الوظيفى لأبناء الكلية، من أجل تعزيز سمعة جامعة الأقصر على صعيد المحافل الدولية، وخلق روح الولاء والانتماء للجامعة، والتأكيد على روح التعاون والانسجام بين فريق العمل، والذي يضم كلا من الدكتورة ريهام شكري، والدكتورة لميس حسن، والدكتورة أروى أحمد، والدكتورة مشيرة محمود.

المصرى اليوم

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