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بعد القاهرة.. الجيزة تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

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بعد القاهرة.. الجيزة تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية بعد القاهرة.. الجيزة تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة غدا، الأحد لسوء الأحوال الجوية، حفاظا على سلامة الطلاب وتحسبا لزيادة سقوط الأمطار.

وشهد اليوم السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما تنخفض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

المصرى اليوم

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