حزب إرادة الشعب التونسي : نحن مع قيس سعيد ونساند توجهه

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أكد المتحدث باسم حزب «إرادة الشعب» كريم بن عمار أن الحزب ليس مع رئيس الجمهورية قيس سعيد كشخص وإنما كمشروع وكفكرة معتبرا أنه يمثل الإرادة الصادقة من أجل إنقاذ البلاد، وفق قوله.

وأضاف بن عمار، على هامش انعقاد مؤتمر صحفي بالعاصمة اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 للإعلان عن إحداث الحزب، أن «تونس في حاجة إلى حزب جديد للقطع مع المنظومة السياسية القائمة في العشرية الأخيرة».

واعتبر أن العودة إلى ما قبل 25 جويلية تجاوزها التاريخ محمّلا الأحزاب القائمة مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية في البلاد.

وأعلن كريم بن عمار عن وجود لجنة تعمل على إعداد دستور لطرحه على التصويت الكترونيا، وفق تعبيره.

وشدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، مجددا على تطهير مؤسسات الدولة من الذين يعبثون بمقدراتها وبمستقبل شبابها، في إشارة إلى «حركة النهضة» الذراع السياسية لتنظيم الإخوان.

وأكد قيس سعيد أن الإخوان يبيعون «الوهم» للشباب من أجل مصالح التنظيم الخاصة، حسبما جاء بمنصة مداد نيوز السعودية.

واتهم الرئيس التونسي التنظيم بوضع العراقيل لإسقاط الدولة وإغراق تونس في الفوضى، وشدد على تحمله المسؤولية أمام الشعب التونسي، مؤكدا مواصلة تطهير الدولة ومؤسساتها.