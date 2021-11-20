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هاجم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، بعد إصدار مجلس نقابة المهن الموسيقية قرار بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء.

وقال نجيب ساويرس: «كل واحد حر يسمع اللي عايز يسمعه ومحدش يعمل ولي علينا، أحنا أحرار وأ».

وأضاف «إحساسي أن الموضوع فيه نفسنة وغيره، وأحنا أحرار نسمع اللي أحنا عاوزينه».

ورد نجيب ساويرس على تحديه لنقابة المهن الموسيقية في منح الغناء لمطربي المهرجانات في مهرجان الجونة المقبل، قائلًا:«أنا قد كلمتي وأنا هجيب مطربي المهرجانات وان عاكسني أنا هاعرف ارد برضه بالقانون».

وطالب ساويرس مطربي المهرجانات الممنوعين من الغناء بقرار نقابة المهن الموسيقية بالذهاب إلى محكمة القضاء الإداري«.

وعن دور نقابة المهن الموسيقية قال نجيب ساويرس «دور نقابة الموسيقين هو العلاج والمعاشات لكن محدش ادالك سلطة أنك تبقى قيم على أذواقنا في السمع يعني».